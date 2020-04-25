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الاحتلال يطلق النار على المزارعين شرقي خان يونس

تاريخ النشر: 25/04/2020 - 17:20

الاحتلال يطلق النار على المزارعين شرقي خان يونس
(أ ب أ)
عرب ٤٨

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، قنابل الغاز المسيلة للدموع والرصاص على مزارعين فلسطينيين، في مشهد بات اعتياديًا لاستهداف الاحتلال للأراض الزراعيّة جنوبي قطاع غزّة شرقي مدينة خان يونس.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن قوات الاحتلال المتمترسة خلف الشريط الحدودي الفاصل بين الأراض المحتلة عامي 1967 و1948، أطلقت النار على المزارعين والأراض الزراعية شرقي خان يونس، دون تسجيل إصابات بين صفوف المزارعين، الذين أُجبروا على مغادرة أراضيهم، خوفًا من الإصابة بنيران الاحتلال.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف المزارعين في الأراض الزراعية الحدودية شمال وشرقي القطاع، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم لفلاحتها.


#الاحتلال
#إطلاق نار
#المزارعون
#فلسطين
#غزّة

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