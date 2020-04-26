اعتقالات بالقدس والخليل واعتداءات للمستوطنين ببيت لحم

أقدم مستوطنون، مساء السبت، على نصب خيمة استيطانية في أراضي قرية الجبعة جنوب غرب بيت لحم، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بساعات متأخرة من الليل، حي أبو تايه في بلدة سلوان، وأطلقت قنابل الغاز والصوت عشوائيا تجاه المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلين من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، في وقت أوقفت فيه بعض المصلين منهم المبعد نظام أبو رموز بعد الانتهاء من صلاة التراويح عند باب الأسباط قرب المسجد الأقصى.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، 4 مواطنين من العيسوية والطور بالقدس.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر أبو غنام شقيق الشهيد علي أبو غنام من بلدة الطور، والشاب أحمد كايد محمود من العيسوية.

وفي الضفة الغربية، داهمت قوات الاحتلال فجر اليوم الأحد، بلدة ترقوميا قضاء الخليل، واعتقلت الشابين طارق علي فطافطة وكايد محمد فطافطة، بعد اقتحام منزليهما، وتم نقلهما إلى جهة غير معلومة.

إلى ذلك، واصلت مجموعات من المستوطنين الاعتداء على أراضي وممتلكات الفلسطينيين، وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في المدينة حسن بريجية، أن مستوطنين نصبوا الخيمة في منطقة "واد الخنزير" في قرية الجبعة.

وأشار بريجية إلى أن المستوطنين صعدوا من هجماتهم الاستيطانية، وآخرها نصب بيت متنقل في أراضي خلة النحلة ببيت لحم، وزراعة أشتال في أراضي جنوب المدينة بهدف مصادرة أراضي المواطنين.

وأوضح أن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر عسكرية نهاية العام الماضي بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي بيت لحم لتوسيع تجمع مستوطنات "غوش عصيون" المقامة على أراضي الفلسطينيين.