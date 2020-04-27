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اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات في الخليل

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 11:06

اعتقالات بالضفة وإصابات بمواجهات في الخليل
مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفوار (وفا)
عرب ٤٨

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المداهمات والاقتحامات بالضفة الغربية التي تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيم اندلعت مواجهات ليلية في مخيم الفوار قضاء الخليل.

وأصيب 6 مواطنين، بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت قرب مخيم الفوار عند منتصف الليل بين مجموعة من الشبان وجنود الاحتلال الذين اعتدوا على مواطنين بالقرب من المخيم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المدمع، وتم نقلاها إلى مستشفى يطا الحكومي.

وتركزت المواجهات بالقرب من مقبرة المخيم شرقا، بالقرب من أحد حواجز لجنة الطوارئ، واندلعت عقب ممارسات استفزازية واعتداءات زاولها جنود الاحتلال ضد المواطنين بالمنطقة، وتخللها إطلاق الرصاص المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال المداهمات، حيث اعتقلت صباح اليوم الإثنين، الشاب ليث نضال يومان (19 عاما)، بعد دهم منزل ذويه في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، وتفتيشه.

ووفي مخيم قلنديا، اختطفت قوة إسرائيلية خاصة، في ساعات متأخرة من الليل، مواطنا من شارع المطار.

وأفاد أمين سر حركة "فتح" في مخيم قلنديا زكريا فيالة، لـ"وفا"، بأن قوة إسرائيلية خاصة متنكرة بزي مدني وتستقل مركبة نقل خضار، اختطفت مواطنا بعد مداهمة شقته في بناية سكنية بشارع المطار.

وفي سياق الملاحقات والاعتقالات، حولت سلطات الاحتلال، أمس الأحد، الناشط محمد الزغير المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان وعضو اللجنة التنسيقية في التجمع للاعتقال الإداري لمدة 4 شهور.

واعتقلت قوات الاحتلال الزغير في 18 من الشهر الجاري بعد اقتحام منزله في مدينة الخليل، علماً بأنه أسير محرر تم اعتقاله عدة مرات وقضى في سجون الاحتلال أكثر من 3 سنوات.


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#اعتقال

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