  2. فلسطينيات
  3. أخبار

40 ألف عامل فلسطيني يدخلون إسرائيل بداية الأسبوع المقبل

تاريخ النشر: 01/05/2020 - 16:22

40 ألف عامل فلسطيني يدخلون إسرائيل بداية الأسبوع المقبل
عمال فلسطينيّن يعبرون عبر حاجز قلنديا (أ. ب. أ.)
عرب ٤٨

قال الناطق باسم وزارة العمل رامي مهداوي، اليوم الجمعة، إن 40 ألف عامل فلسطيني، يتوجهون إلى عملهم داخل أراضي الـ48 يومي الأحد والاثنين المقبلين ضمن شروط محددة.

وأضاف مهداوي في اتصال مع وكالة "وفـــا"، إن العمال الذين نشرت أسماؤهم عبر موقع وزارة العمل سيتوجهون يومي الأحد والاثنين، من خلال تصاريح الكترونية صالحة لمدة يوم واحد عبر معابر: "نعلين، وقلنديا، ووادي الخليل 'ميتار'، وترقوميا، والجبع، والزيتونة، وقلقيلية، والطيبة، والجلمة، والريحان".

وأشار مهداوي إلى أنه سيسمح للعمال بالدخول إلى إسرائيل كل في يومه حسب القوائم المنشورة ما بين الساعة الثالثة والنصف صباحا، حتى الثانية عشرة ظهرا، حيث سيسمح بدخول 500 عامل كل ساعة.

وأكد أن هؤلاء العمال تم طلبهم من قبل المشغلين الإسرائيليين، وأغلبهم ممن يعملون في قطاع البناء.

وتابع مهداوي: "يجب على العمال الالتزام بالمبيت في أماكن عملهم حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وهناك تعهدات من المشغلين الإسرائيليين بتوفير أماكن مبيت لائقة لهم، وفي حال لم يكن هناك التزام سيعود العمال، إضافة إلى أن المشغل الإسرائيلي سيوفر وسيلة نقل آمنة لهم بعد المعبر حتى لا يحصل تزاحم".

ولفت إلى أن الوزارة طالبت بتوفير تأمينات صحية وعلاج للعمال في إسرائيل، وأن يتم إرسال أي عامل تظهر عليه أعراض المرض، إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى على المنشأة التي يعمل بها.

وشدد مهداوي على ضرورة التزام العمال بارتداء القفازات والكمامات، والحفاظ على مسافة آمنة مع الآخرين، من أجل حماية أنفسهم، كما سيتم ترتيب عودة العمال قبل عيد الفطر في مواعيد محددة بشكل منظم وجماعي وبحافلات مخصصة ومعقمة.

يشار إلى أن 98 ألف عامل، يعملون في أراضي الـ48 في قطاعات مختلفة، تتركز غالبيتها في قطاع البناء.


#فيروس كورونا
#إسرائيل
#فلسطين
#عمال
#وزارة العمل

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مساعدات طبية تركية تصل السلطة الفلسطينية
مساعدات طبية تركية تصل السلطة الفلسطينية

2020-05-01

تمديد اعتقال الأسير حسن: غير مصاب بكورونا
تمديد اعتقال الأسير حسن: غير مصاب بكورونا

2020-04-30

73% من عمال غزة فقدوا وظائفهم جراء تفشي كورونا
73% من عمال غزة فقدوا وظائفهم جراء تفشي كورونا

2020-04-30

الأكثر قراءة

ترامب هدّد بتعرية بن سلمان عسكريًا

ترامب هدّد بتعرية بن سلمان عسكريًا

2020-04-30
الأسبوع المقبل: فتح الشواطئ وعودة المواصلات العامة ليلا

الأسبوع المقبل: فتح الشواطئ وعودة المواصلات العامة ليلا

2020-04-30
ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على

ترامب يشترط: موافقة إسرائيلية على "دولة فلسطينية" لدعم الضمّ

2020-04-30
وادي عارة: 3 مُصابين من أم الفحم والجنوب بجريمة إطلاق نار

وادي عارة: 3 مُصابين من أم الفحم والجنوب بجريمة إطلاق نار

2020-04-30
إسرائيل تسلم الغمر للأردن: انتقادات لحكومة نتنياهو

إسرائيل تسلم الغمر للأردن: انتقادات لحكومة نتنياهو

2020-04-30