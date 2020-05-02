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الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 20:28

الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين
(وفا)
عرب ٤٨/ وفا

استولى الاحتلال على أراض فلسطينيّة واسعة من قرية عزون عتمة جنوبي قلقيلية، بهدف إنشاء مقبرة للمستوطنين عليها، وفقًا لما أفاد مجلس القرية.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد الكريم أيوب إنَّ "سلطات الاحتلال صادقت مؤخرًا على البدء بتنفيذ إقامة أضخم مقبرة استيطانية، على حساب أراضي المواطنين، تستوعب حوالي 30 ألف قبر".

وأضاف أيوب أن "تنفيذ المخطط سيسهم في الاستيلاء على حوالي 140 دونما زراعيا مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أراضي عزون عتمة، وقريتي الزاوية ومسحة التابعة لمحافظة سلفيت، في حال تنفيذه".

وأشار الباحث في شؤون الاستيطان إلى أن "الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة وباء ‘كورونا‘، لتمرير مشاريعه الاستيطانية في السيطرة على الأرض الفلسطينية".


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