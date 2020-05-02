  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مالك

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 23:30

الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مالك
(وفا)
عرب ٤٨/ وفا

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 30 عامًا، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب جدار الضم والتوسع العنصري في قرية حبلة جنوبي قلقيلية.

وذكرت ذات المصادر أن الشاب أصيب بركبته وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي سياق آخر أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية في اتصال مع وكالة الأنباء الفلسطينيّة، أن "الاحتلال نصب حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي للبلدة ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج".

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط البلدة منذ عدة أيام وينصب حواجز عسكرية من وقت لآخر.


#فلسطين
#احتلال
#إصابة شاب
#الجدار الأمني
#جدار الفصل العنصري
#إغلاق قرية
#قلقيلية
#رام الله

حوارات

حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة
حوار مع هبة يزبك: مدن "غائبة" وأخرى "ممحوّة".. روايات مُغيّبة من تاريخ النكبة

2020-05-02

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين
الاحتلال يصادر أراض فلسطينيّة لإقامة مقبرة للمستوطنين

2020-05-02

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة
تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

2020-05-02

الاحتلال يطلق النار على صيادي غزة ويقطع الطرق على مزارعي الضفة
الاحتلال يطلق النار على صيادي غزة ويقطع الطرق على مزارعي الضفة

2020-05-02

الأكثر قراءة

رامي مخلوف

رامي مخلوف "مع الله": هذه أسباب خلافي مع "الدولة السورية"

2020-05-01
الحكومة تقرر عودة للمدارس: المجتمع العربي والمدن الكبرى يرفضون

الحكومة تقرر عودة للمدارس: المجتمع العربي والمدن الكبرى يرفضون

2020-05-01
سلّام يُخالف قرار

سلّام يُخالف قرار "القطرية" لرؤساء السلطات المحلية: الناصرة ملتزمة بقرارات المعارف والصحة

2020-05-01
16 ألفا و101 مُصابا بكورونا في البلاد ووفيّتان جديدتان

16 ألفا و101 مُصابا بكورونا في البلاد ووفيّتان جديدتان

2020-05-01
حيفا: الشرطة تعتقل 3 أشقاء وتفتش منزلهم بالقوة

حيفا: الشرطة تعتقل 3 أشقاء وتفتش منزلهم بالقوة

2020-05-01