الضفة: إصابة شاب برصاص الاحتلال وإغلاق قرية كفر مالك

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، النار على شاب فلسطيني يبلغ من العمر 30 عامًا، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب قرب جدار الضم والتوسع العنصري في قرية حبلة جنوبي قلقيلية.

وذكرت ذات المصادر أن الشاب أصيب بركبته وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي سياق آخر أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم السبت، مدخل بلدة كفر مالك شرق مدينة رام الله.

وذكرت مصادر محلية في اتصال مع وكالة الأنباء الفلسطينيّة، أن "الاحتلال نصب حاجزا عسكريا على المدخل الرئيسي للبلدة ومنع مركبات المواطنين من الدخول أو الخروج".

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط البلدة منذ عدة أيام وينصب حواجز عسكرية من وقت لآخر.