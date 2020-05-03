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أميركا: إسقاط قضية تعويض بـ900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسّلطة

تاريخ النشر: 03/05/2020 - 17:13

أميركا: إسقاط قضية تعويض بـ900 مليون دولار ضد منظمة التحرير والسّلطة
رئيس السلطة الفلسطينية، عباس، في إحدى اجتماعاته (وفا)
عرب ٤٨

أسقطت محكمة الاستئناف الأميركية، في واشنطن، اليوم الأحد، قضية تطالب منظمة التحرير، والسلطة الوطنية الفلسطينية، بتعويض قدره 900 مليون دولار، بحسب ما أعلنت وزارة المالية الفلسطينية.

وقالت وزارة المالية الفلسطينية، في بيان إن المحكمة المذكورة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية "شاتسكي" المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004.

واعتبرت الوزارة أن إسقاط الدعوى، يعد إنجازا جديدا يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، مشيرة إلى أن ذلك تم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية.

وتُعد قضية "شاتسكي" إحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الأميركية، وتتهم بموجبها السلطة ومنظمة التحرير بالمسؤولية عن عمليات، قُتل وجرح فيها مواطنون يحملون الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، وفق بيان "المالية".


#محكمة الاستئناف الأميركية
#واشنطن
#منظمة التحرير
#السلطة الوطنية الفلسطينية
#وزارة المالية الفلسطينية

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