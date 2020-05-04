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الصحة الفلسطينية: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا و40 حالة تعافي بالقدس والضفة

تاريخ النشر: 04/05/2020 - 17:38

الصحة الفلسطينية: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا و40 حالة تعافي بالقدس والضفة
عودة العمال الفلسطينيين للضفة عبر حاجز قلنديا (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، مساء اليوم، الإثنين، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين إلى 524 مصابا، بعد تسجيل إصابتين جديدتين في بلدة السموع بمحافظة الخليل، ومدينة القدس المحتلة.

وأوضحت كيلة أنه تم تسجيل 25 حالة تعافي من مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة الفلسطينية، منها 15 حالة تعافي من مستشفى هوغو تشافيز في ترمسعيا وفندق الكرمل في رام الله، و7 حالات من بيت اللقاء في بيت لحم، و3 حالات من مركز الهلال الأحمر في بلدة حلحول، بالإضافة إلى تسجيل 12 حالة تعافي في مدينة القدس المحتلة، كما أبلغت وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن الوزارة أُبلِغت بتعافي 15 شخصًا من مدينة القدس، كانوا يتلقون العلاج في مراكز متخصصة كونهم يحملون الهوية الزرقاء الخاصة بأهل القدس. وأوضحت أن حالة جميع المصابين مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

وأكدت كيلة أن المتعافين سيغادرون إلى منازلهم اليوم، وسيكون عليهم البقاء في الحجر هناك 14 يومًا، مطالبة بعدم التنمر على هؤلاء الأشخاص، "لأن لا أحد يختار إصابته بالفيروس، وهؤلاء متعافين تمامًا ولا خوف منهم".


#مي كيلة
#الصحة الفلسطينية
#القدس المحتلة
#الضفة

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