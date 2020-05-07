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الصحة الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا بالخليل ترفع الحصيلة لـ547

تاريخ النشر: 07/05/2020 - 10:40

الصحة الفلسطينية: إصابة جديدة بكورونا بالخليل ترفع الحصيلة لـ547
(وفا)
عرب ٤٨

أعلنت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي الكيلة، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لمواطن من الخليل يعمل في مسلخ للدجاج بالنقب، ما يعني ارتفاع حصيلة الإصابات بالضفة الغربية والقدس المحتلتين وقطاع غزة إلى 547 إصابة.

وأضافت في تصريح صحفي أنه تم إغلاق قرية السموع بقرار من المحافظ لأن عدد الإصابات بالفيروس كان كبيرا، وتم أخذ عينات من 150 شخص بشكل عشوائي في السموع وينتظر اليوم الإعلان عن نتائج الفحوصات.

وذكرت أنه تم تسجيل 54 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا في محافظات القدس والضفة الغربية، ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 222 حالة في جميع المحافظات.

وأوضحت أنه "تعافى 40% من الحالات التي أصيب بالفيروس، وهذا يشكل أمرا ممتازا في مواجهة الأزمة".

وكانت وزارة الصحة قد نفت في ساعة متأخرة من فجر اليوم صحة الأنباء التي تحدثت عن إصابات جديدة بفيروس كورونا في مدينة رام الله، داعية إلى ضرورة التوخي في نقل المعلومات، وعدم نشرها إلا من المصدر الرسمي.

وفي قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الصحة في بيان إن الإصابات الجديدة من بين المستضافين في أحد مراكز الحجر الصحي.

وأعلنت الوزارة أنها أجرت فحصا لـ596 عينة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وكانت نتائجها سلبية أي غير مصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقرير يومي يعرض مستجدات فيروس كورونا بغزة، أن إجمالي الفحوصات التي أجرتها بلغ 6.444 عينة، جاءت منها 6.427 عينة سلبية، و17 عينة كانت إيجابية.

وأكدت الوزارة تعافي 12 حالة من الفيروس، فيما بقيت 5 حالات مصابة تتلقى العلاج في مستشفى العزل الميداني بمعبر رفح البري.

وذكرت أن عدد النزلاء في مراكز الحجر الصحي الخاص في جميع محافظات القطاع بلغ 1068 نزيلا، في 13 مركزا، ولم تظهر عليهم جميعا أعراض الإصابة بالفيروس.


#كورونا في فلسطين
#كورونا في الضفة
#فيروس كورونا
#وزارة الصحة
#إصابات

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