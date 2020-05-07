تيم: أول مولود فلسطيني بالضفة من أم مصابة بكورونا

نجح طاقم طبي فلسطيني من إجراء عملية ولادة لسيدة مصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية المحتلة، وولد الطفل تيم في مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله ليصبح بذلك أول مولود فلسطيني من أم مصابة بالفيروس.

وقد أُصيب والد الطفل، الممرض (ع. ب) من مدينة الظاهرية بالخليل بالعدوى إثناء عمله بمستشفى المطلع بمدينة القدس المحتلة، ونقل العدوى لزوجته التي كانت حاملا قبل أن يتم نقلها لمركز الحجر الصحي.

وهرعت طواقم مجمع فلسطين الطبي من أقسام الولادة والأطفال والعناية المكثفة والباطني لاستقبال الأم (ب.ق) من محافظة الخليل والمصابة حاليا بفيروس كورونا، والتي كانت تقيم بقسم الحجر في فندق الكرمل بإشراف طاقم وزارة الصحة بالفندق.

وكان على رأس المستقبلين للام المدير التنفيذي للمجمع د. أحمد البيتاوي وطاقم الجودة وضبط العدوى، حيث تم إدخال الأم للقسم المخصص للحالات المؤكد إصابتها بفيروس كورونا وتم إتباع كافة احتياطات منع العدوى.

وذكرت المستشفى في بيانه لوسائل الإعلام أنه "ما هي إلا سويعات معدودة حتى تمكن د. علاء عواد والقابلة سمى صبره من توليد الأم الموضعة بإشراف رئيس قسم النسائية والتوليد د. عماد عابد".

وأضافت إدارة المستشفى "ما أن وضعت الأم طفلها حتى استلمه فريق العناية الحثيثة بالأطفال برئاسة د. عماد دويكات ود. محمد صلاح والممرضين قصي ولانا وريم المتخصصين للعناية بحديثي الولادة وحالات الكورونا".

واتصلت وزيرة الصحة د. مي سالم، مع د. أحمد البيتاوي للاطمئنان عن صحة الأم والطفل، وأعربت عن شكرها لطواقم المجمع وتقديرها لجهودهم في خدمة الإنسانية والوطن والمواطن الفلسطيني.