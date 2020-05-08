أكثر من نصف مُصابي كورونا في الضفة والقدس وغزة تماثلوا للشفاء

تماثل أكثر من نصف المصابين بفيروس كورونا المُستجد، في الضفة الغربية والقدس المُحتلتيْن، وفي قطاع غزة المُحاصَر، للشفاء، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي، اليوم الجمعة.

وتجاوز عدد المُتعافين النصف، بعد تسجيل 37 حالة شفاء جديدة، فيما لم تسجل أي إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة إن 22 حالة شفاء جديدة سُجلت في ضواحي القدس، و7 حالات في محافظة رام الله والبيرة، و6 حالات في محافظة الخليل، وحالتان في قطاع غزة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة المتعافين في فلسطين إلى 282، ما يعني أن نسبة المتعافين من المرض تمثل 51.5% من مجمل الإصابات البالغ عددها 547 إصابة.

وأكدت أن الحالة الصحية لجميع الحالات الموجودة في مراكز العزل والعلاج مستقرة، حيث لا توجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وأوضحت الكيلة أن عدد الحالات النشطة أي التي ما تزال مصابة يبلغ 261، بينها 158 في محافظة القدس، و97 في باقي المحافظات الشمالية، و6 حالات في قطاع غزة.

وقالت إنه سيتم تسليم فندق الكرمل يوم غدٍ، حيث ستنقل الحالة الوحيدة المتبقية فيه إلى فندق "جراند بارك".

وكان رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، قد قال مساء الثلاثاء الماضي، إن الضفة الغربية والقدس، تمرّان في مرحلة مهمة نحو الخروج من جائحة كورونا، موضحا أن الخطر ما يزال قائما، وأي مفاجئات لا تزال ممكنة الحدوث، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكر اشتية خلال الإيجاز الصحافي المسائي في مقر رئاسة الحكومة حينها: "لا نقول اليوم ابقوا في بيوتكم نهارا وليلا، بل اقضوا جميع حاجاتكم وأعمالكم نهارا، لكن أبقوا في بيوتكم ليلا، لأن عودة الحركة بدون قيود وعودة الزيارات العائلية والتجمعات قد يعيدنا إلى مربع الخطر، وسنقوم بتخفيف ذلك تدريجيا وبما تقتضيه الإجراءات الصحية".

ودعا اشتيّة المواطنين للإبقاء على الكمامة والكفوف والتعقيم، والتباعد الاجتماعي، لأن ذلك يسهل "القرار بالتخفيف (تخفيف الإجراءات)"، مُشيرا إلى أن "اليوم هو آخر يوم للإيجاز الصحفي بهذه الطريقة وسوف يُعلن عن أية إصابة أو تعليمات من خلال الناطق باسم الحكومة، (إبراهيم ملحم) ووزارة الصحة وبآلية جديدة".

وأضاف: "إننا نسيطر الآن على الخريطة الوبائية للفيروس، وانتقلنا من انتظار الحالات المشتبه بها لفحصها إلى فحص المناطق المشتبه بها لنتأكد من أنها خالية من الوباء".