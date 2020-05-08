إصابة عشرات الفلسطينيين بمواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة

أُصيب 4 فلسطينيين بجراح، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وجاء في التفاصيل أن 4 من المُصابين، قد تعرّضوا لإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما تعرض العشرات للاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال، لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وانطلقت المسيرة اليوم، بمشاركة المئات من أبناء القرية، تنديدا بنية سلطات الاحتلال ضم أراض فلسطينية محتلة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية من عدة اتجاهات، وأطلقت وابلا من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة 4 شبان بجروح وصفت بالطفيفة، والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من المنازل في القرية، كما أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين الذين تواجدوا على أسطح المنازل، دون وقوع إصابات.