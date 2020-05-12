إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس

أعلنت لجنة أطباء سلوان، اليوم الثلاثاء، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد،في القدس المحتلة.

وأوضحت اللجنة أن الإصابة الجديدة، سُجّلت داخل حي الثوري في المدينة.

وتماثل 15 فلسطينيا من المُصابين بفيروس كورونا المستجد، للشفاء، اليوم الثلاثاء، ولم تُسجَّل أي إصابة في الضفة الغربية، وغزة، بحسب ما أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة.

وذكرت الكيلة في بيان صحافي، أن لا إصابات بكورونا لليوم الخامس على التوالي، في الضفة وغزة، بعد إجراء فحوصات مخبرية لحوالي 1000 عينة من جميع المحافظات، غير أن بيان لجنة أطباء سلوان، والذي صدر بعد بيان كيلة، أكد تسجيل إصابة بالقدس.

وأضافت الكيلة أن 8 حالات شفاء سُجلت في مدينة القدس وحالة واحدة في ضواحيها، و5 حالات في محافظة الخليل، وحالة واحدة في محافظة رام الله والبيرة.

وأشارت إلى أن الحصيلة الإجمالية للمتعافين في فلسطين ارتفعت إلى 382 حالة، أي بنسبة 69.8% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما استقر عدد الإصابات عند 547 حالة في جميع المحافظات الفلسطينية.

وقالت إن عدد الإصابات النشطة، أي التي لا تزال مصابة، يبلغ 161 حالة، بينها 96 في مدينة القدس لوحدها، و18 في ضواحيها.

وأوضحت أن مختبرات وزارة الصحة أجرت خلال الأيام الخمسة الماضية، والتي لم تُسجل فيها أي إصابة، حوالي 4500 فحص مخبري خاص بفيروس كورونا.

وأشارت الكيلة إلى أن الحالة الصحية لجميع المرضى في مراكز العزل والعلاج مستقرة، ولا توجد أي حالة داخل غرف العناية المكثفة.

وأوضحت أنه تم إدخال 240 حالة جديدة إلى العزل الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين حاليا في الحجر المنزلي 14872، والذين أنهوا الحجر 47438.