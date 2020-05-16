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الصحة الفلسطينيّة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة شفاء

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 15:00

الصحة الفلسطينيّة: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا و12 حالة شفاء
فحوصات كورونا في الخليل (أ. ب. أ.)
عرب ٤٨

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، فيما تم تسجيل 12 حالة تعافٍ في رام الله وضواحي القدس.

وأضافت وزيرة الصحة في بيان صحفي، أن 10 حالات شفاء سجلت في محافظة رام الله والبيرة، وحالتين في ضواحي القدس، مشيرة إلى تعافي جميع المصابين الذين كانوا في مستشفى "هوغو تشافيز" في ترمسعيا.

وأوضحت أن الحالة الصحية لجميع المصابين المتواجدين في مراكز العزل والعلاج التابعة لوزارة الصحة بحالة مستقرة، ولا يوجد أي حالة في غرف العناية المكثفة.

وتابعت الكيلة: لليوم التاسع على التوالي لم تسجل أي إصابة بالفيروس في جميع المحافظات الفلسطينية، باستثناء مدينة القدس، مشيرة إلى أن عدد الإصابات يستقر عند 554 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (أي التي لا تزال مصابة) 107 حالات، بينها 61 في مدينة القدس، و40 في بقية المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و6 حالات في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة).

وأشارت إلى أن عدد حالات التعافي ارتفع إلى 443 حالة، أي بنسبة 80% من مجمل الإصابات المسجلة، موضحة أن 2,597 حالة جديدة أدخلت إلى الحجر الصحي المنزلي، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر 18,971 مواطناً ومواطنة.


#فيروس كورونا
#فلسطين
#وزارة الصحة
#إصابات
#وفيات

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