الاحتلال يعتقل فتى في بيت لحم ويفرج عن آخر من جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، فتى من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وأفرجت عن طفل من يعبد جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى عمار محمود يونس ثوابتة (14 عاما)، بعد أن اقتحم عشرات الجنود منزله في بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وأفرجت سلطات الاحتلال عن الطفل خالد ربحي عصفور (13 عاما) من بلدة يعبد جنوب جنين، بعد اعتقال دام يومين وذلك على حاجز الجلمة.

وتواصل قوات الاحتلال اعتداءاتها اليومية بحق المواطنين باعتقالهم ومداهمة منازلهم في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، كما وتشهد بلدة يعبد منذ أيام مداهمات واعتقالات منذ مقتل جندي إسرائيلي بحجر أثناء اقتحامه للبلدة.