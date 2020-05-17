الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، الأحد، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لمخالطي العامل الذي أعلنت عن إصابته مساء أمس، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، إلى 560 إصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 452 حالة (81.4% من مجمل الإصابات).

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، في بيان صدر عن وزارة الصحة، أن طولكرم انضمت للمحافظات الخالية من الإصابات بعد شفاء آخر حالة فيها. وأضافت أن من بين المصابين طفل عمره 5 أعوام، مشيرة إلى أن هذه النتائج صدرت بعد أخذ العديد من العينات من مخالطي العامل المصاب.

ودعت كيلة "جمهور المواطنين مجددا إلى ضرورة التقيد بإجراءات السلامة والوقاية، وتجنب الزيارات الاجتماعية والاختلاط، إضافة إلى التزام العمال بالحجر المنزلي بعد قدومهم من الداخل".

وقالت وزيرة الصحة إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 103 حالات، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، و30 في محافظة الخليل، و2 في محافظة نابلس، و4 حالات في قطاع غزة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المحافظات الخالية من فيروس كورونا إلى 8 هي: طوباس، وأريحا والأغوار، قلقيلية، جنين، بيت لحم، سلفيت، رام الله والبيرة، وطولكرم.

وكانت كيلة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، إصابة شاب ثلاثيني من بين أولا، كان يعمل دخال الخط الأخضر، بينما تتوزع حالات الشفاء على نحو التالي؛ حالتان في محافظة رام الله والبيرة و3 حالات في ضواحي القدس، وحالتان في مدينة القدس.

وأشرات إلى ارتفاع عدد الفحوصات المخبرية الخاصة بفيروس كورونا إلى 45343 فحصاً، من جميع المحافظات الفلسطينية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 99 حالة، منها 59 في مدينة القدس و8 في ضواحي القدس، 25 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و4 حالات في المحافظات الجنوبية.

وأدخلت 86 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 18298.

وأوضحت وزيرة الصحة أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.