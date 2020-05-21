اعتقال 23 فلسطينيا بالضفة بينهم أسرى محررون وطلبة جامعات

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة مداهمات وتفتيشات في مختلف المحافظات بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال 23 فلسطينيا بينهم أسرى محررون وطلبة جامعات.

وذكر جيش الاحتلال في بيانه إن جنوده اعتقلوا 23 شخصا بالضفة الغربية، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بشبهة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية وحيازة أسلحة ووسائل قتالية.

وذكر نادي الأسير أن الاعتقالات تأتي في سياق حملة شنتها قوات الاحتلال في مختلف محافظات الضفة، فيما صعدت مجموعات من المستوطنين الاعتداءات على الفلسطينيين.

ووفقا لنادي الأسير، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وسط إطلاق للرصاص الحي والقنابل الصوتية، وقامت باعتقال 7 أسرى محررون، هم: محمد طلال شريم، وعبدالرحمن مازن خدرج، و زكي عبدالفتاح داوود، وجمال عثمان داوود،و حسني شريف النيص، وعبد الحق مازن خدرج.

وفي شمال الضفة الغربية، جددت قوات الاحتلال حصارها لبلدة يعبد، حيث اقتحمت بقوات معززة البلدة، وشرعت بمداهمة المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها وإخضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية، كما قام جنود الاحتلال باعتقال كل من: عماد العبادي، وعمر عماد العبادي، والفتى يزيد عبد الرحيم أبو عابد، وشعلان كيوان أبو بكر.

أما في محافظة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين خلال اقتحامها مناطق متفرقة من المحافظة، بينهم ثلاثة طلاب في جامعة بير زيت.

وأفاد شهود عيان، بإن قوة عسكرية اقتحمت قرية بيت ريما، واعتقلت منسق القطب الطلابي التابع للجبهة الشعبية في جامعة بير زيت باسل البرغوثي، عقب اقتحام منزل أسرته.

واندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال، فيما حلقت طائرة استطلاع في سماء القرية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سنجل واعتقلت الطالب في جامعة بير زيت عز شبانه خلال مداهمة منزل أسرته، إلى جانب اعتقال الطالب الجامعي مهدي كراجه في بلدة صفا جنوبي غرب رام الله.

وفي السياق، داهمت قوة عسكرية بلدة سلواد واعتقلت الشاب مالك حامد، وسط انتشار مكثف للجنود المشاة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب شادي انجاص خلال اقتحام منزله بقرية خربثا بني حارث.

وفي محافظة الخليل، وسعت قوات الاحتلال من المداهمات والاقتحامات لمنازل المواطنين، حيث تم اعتقال كل من: مؤيد الوحواح، من بلدة دورا، والأسير المحرر عدي إياد بسام زعاقيق، وقصي أبو ماريا وإبراهيم الجبعي أبو ماريا من بيت أمر، وهيثم عبد الله عصافرة، وأسامة عبد الله عصافرة من بيت كاحل، والمحرر إبراهيم صومان من بيت لحم وإياد محمد صدقة من بلدة عنزة قرب جنين، حيث اعتقل على حاجز عسكري قضاء نابلس.

إلى ذلك، أصيب مواطنان بجروح وكسور مختلفة، جراء هجوم شنه مستوطنون متطرفون، فجر اليوم الخميس، على منزل في قرية يتما قضاء نابلس.

وأفاد شهود عيان أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد جاسر صنوبر على أطراف القرية، حيث أصيب مواطنان من سكان المنزل بكسور ورضوض متفاوتة، وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضافوا بأن الأهالي هبوا لمساعدة سكان المنزل، قبل أن يلوذ المستوطنين بالفرار.