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الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 9 حالات تعافٍ

تاريخ النشر: 24/05/2020 - 13:45

الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا وتسجيل 9 حالات تعافٍ
(أرشيفية - وفا)
عرب ٤٨

سجّلت محافظة الخليل، اليوم الأحد، 9 حالات تعافٍ جديدة، من فيروس كورونا المستجد، فيما لم تُسجَّل أي إصابات جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، في الضفة الغربية المحتلة، وقطاع غزة، والقدس.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، في بيان صحافي، أن حالات التعافي الجديدة سُجلت في السموع بواقع 8 حالات، وحالة تعافٍ واحدة في الظاهرية، لترتفع حصيلة التعافي إلى 475 حالة، فيما بلغت نسبة التعافي 78.9% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في الضفة وغزة والقدس، بلغ 602 إصابة في جميع المحافظات، منذ بدء ظهور الفيروس، منها 319 في محافظة القدس، و228 في باقي المحافظات الشمالية، و55 في المحافظات الجنوبية.

وأشارت إلى أن حصيلة الحالات النشطة بلغت 122 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و24 حالة في محافظة الخليل، و38 في المحافظات الجنوبية.

يذكر أن المحافظات الخالية من الإصابات بالفيروس حتى الآن 9 محافظات، وهي: أريحا والأغوار، وطوباس، وسلفيت، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة، وبيت لحم، وطولكرم، ونابلس.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#محافظة الخليل
#فيروس كورونا
#الضفة الغربية المحتلة
#قطاع غزة

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