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الصحة الفلسطينية: إغلاق عزون وحصيلة كورونا ترتفع إلى 614

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 09:00

الصحة الفلسطينية: إغلاق عزون وحصيلة كورونا ترتفع إلى 614
إغلاق عزون كإجراء وقائي (وفا)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قلقيلية، ما يرفع عدد الإصابات في فلسطين إلى 614.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الإصابة الجديدة سجلت في بلدة عزون عتمة شرق قلقيلية لعامل في أراضي الـ48.

وأعلن اللواء رافع رواجبة محافظ قلقيلية عن إغلاق بلدة عزون بشكل كامل، لحصر المخالطين فيها.

وناشد رواجبة المواطنين بالبقاء في منازلهم في بلدة عزون وعدم التحرك حفاظا على سلامتهم حتى تقوم الجهات المختصة بإكمال مهمتها لحصر المخالطين.

وأمس الأربعاء، أعلنت الصحة الفلسطينية، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا منها 5 في محافظة الخليل، و3 إصابات في قطاع غزة.

ومن مجمل الإصابات، سجلت 319 حالة في محافظة القدس، و228 في الضفة الغربية، و58 في قطاع غزة المحاصر، فيما بلغت الإصابات النشطة 117 حالة، بينها 60 في محافظة القدس، و18 حالة في محافظة الخليل، و39 في قطاع غزة.

وبلغت الحالات النشطة نحو 18.9% من مجمل الإصابات المسجلة، فيما تم تسجيل 8 حالات تعافٍ (6 في محافظة الخليل من السموع، وحالتان من قطاع غزة)، والعدد الإجمالي 483 حالة تعاف، لترتفع نسبة التعافي إلى 80.2% من مجمل الإصابات المسجلة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الصحة الفلسطينية
#عزون
#فيروس كورونا

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