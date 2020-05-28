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مداهمات واعتقالات في يعبد وقباطية

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 09:27

مداهمات واعتقالات في يعبد وقباطية
اعتقال 5 شبان من يعبد وقباطية (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في شمال الضفة الغربية، وتركزت الحملة في بلدتي يعبد وقباطية.

وتم مداهمة العديد من المنازل وتفتيش والتحقيق الميداني مع قاطنيها، فيما تم اعتقال 5 شبان وتحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في بلدة يعبد، ذكر مواطنون أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وشنت حملة دهم وتفتيش اعتقلت خلالها الأسير المحرر نور بشار أبو بكر (23 عاما)، وشقيقه براء (21 عاما)، ومحمد رياض تركمان (20 عاما).

كما داهمت قوات الاحتلال عدة منازل في البلدة، عرف من أصحابها: شادي جمال أبو بكر وشقيقيه محمد وثائر، ومنزل عوض أبو زرينة قبها. وفي وقت لاحق اقتحمت منزل الأسير المحرر عز الدين عمارنة، ومنزل والدته، واستجوبته ونجله المحرر مجاهد.

يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت نحو 50 مواطنا من بلدة يعبد خلال الأسبوعين الأخيرين وداهمت عشرات المنازل.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمود مأمون أبو الرب، وعبد السلام نبيه أبو الرب، بعد أن اقتحمت منزلي ذويهما في بلدة قباطية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز والصوت والأعيرة النارية باتجاه الشبان.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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