  2. فلسطينيات
  3. أخبار

أمن السلطة يداهم منازل ويعتقل أستاذا وطالبا جامعيا

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 13:18

أمن السلطة يداهم منازل ويعتقل أستاذا وطالبا جامعيا
(توضيحية-وفا)
عرب ٤٨

واصلت أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، اليوم الإثنين، حملات الاعتقال السياسي وملاحقة المواطنين على خلفية انتمائهم أو آرائهم، بحسب لجنة أهالي المعتقلين السياسيين.

فبالتزامن مع اقتحامات الاحتلال لمدينة الخليل واعتقال مواطنين، داهم جهاز الأمن الوقائي بلدة تفوح واقتحم عددا من المنازل، حيث اعتقل الاستاذ عيسى خمايسه، بينما فشل في اعتقال الشاب محمد طرده الذي لم يكن موجودا في منزله لحظة اقتحامه وترويع ساكنيه.

وفي مدينة نابلس اعتقل جهاز الأمن الوقائي الطالب في كلية الآداب بجامعة النجاح مجاهد عاشور، من مكان عمله دون سابق إنذار، علما بأنه أسير محرر من سجون الاحتلال ومعتقل سياسي سابق وأحد نشطاء الكتلة الإسلامية.

كما استدعت أجهزة أمن السلطة النشطاء جهاد عبدو والدكتور عز الدين زغول، ونسيم القيسية، في وقت تواصل فيه اعتقال الناشط الحقوقي جاسر جاسر منذ 3 أيام.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الضفة الغربية
#أمن السلطة
#الأمن الوقائي
#اعتقال سياسي

حوارات

حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد
حوار | بحثًا عن "طريق سيدي" وروح البلاد

2020-05-24

حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل
حوار | افتراض "الاستعمار الاستيطاني" إقرارٌ بهزيمة الفلسطيني وأبدية إسرائيل

2020-05-16

حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"
حوار | هي "فوضى" و"البلد ليست بخير"

2020-05-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الاحتلال يهدم ويصادر منشآت زراعية بالأغوار ويقتحم سبسطية الأثرية
الاحتلال يهدم ويصادر منشآت زراعية بالأغوار ويقتحم سبسطية الأثرية

2020-06-01

الصحة الفلسطينية: 8 محافظات خالية من كورونا والإصابات ترتفع إلى 628
الصحة الفلسطينية: 8 محافظات خالية من كورونا والإصابات ترتفع إلى 628

2020-06-01

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس

2020-06-01

الأكثر قراءة

أصدقاء أيمن صفيّة يتحدّثون... هذا ما حدث بالتفصيل في شاطئ عتليت

أصدقاء أيمن صفيّة يتحدّثون... هذا ما حدث بالتفصيل في شاطئ عتليت

2020-05-31
مقتل شقيقين وإصابة خطيرة بإطلاق نار خلال شجار بحوارة

مقتل شقيقين وإصابة خطيرة بإطلاق نار خلال شجار بحوارة

2020-05-31
هدم أربعة منازل قيد الإنشاء في الطيرة

هدم أربعة منازل قيد الإنشاء في الطيرة

2020-05-31
تشييع غاضب لجثمان الشهيد الحلاق في القدس المحتلة

تشييع غاضب لجثمان الشهيد الحلاق في القدس المحتلة

2020-05-31
ارتفاع في عدد الإصابات بالكورونا في البلدات العربية

ارتفاع في عدد الإصابات بالكورونا في البلدات العربية

2020-05-31