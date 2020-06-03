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والد الشهيد إياد الحلاق: أرفض استقبال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي

تاريخ النشر: 03/06/2020 - 12:18

والد الشهيد إياد الحلاق: أرفض استقبال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي
خير الحلاق والد الشهيد إياد الحلاق
عرب ٤٨ / عمر دلاشة

رفض والد الشهيد، إياد الحلاق، خير الحلاق استقبال وزير الأمن الداخلي في بيت العزاء، بعد تواصل جهات معه لاستقبال الوزير، مؤكدا أنه لن يستقبل بأي شكل من الأشكال أي ممثل رسمي عن الحكومة الإسرائيلية.

وقال خير الحلاق في حديثه لـ"عرب 48" إنني "رفضت رفضًا قاطعًا أن يزورني أي ممثل رسمي من إسرائيل، كما يقول المثل العربي ‘يقتل القتيل ويمشي في جنازته‘، لن أقبل بأي شكل من الأشكال زيارة أي مسؤول رسمي من قبل الحكومة الإسرائيلية أو الجهات العسكرية الإسرائيلية".

وتابع الحلاق: "نحن نتابع قضية استشهاد ابني منذ الشهادة، ولدينا محامي يتابع القضية بشكل دقيق، فالقدس كما تعلمون مصورة بشكل كامل لشوارعها، وحتى اليوم لم نتلقى أي تفاصيل وفرتها الشرطة أو غيرها حول ما حدث وتوثيقه ولكننا سنواصل المتابعة".

وختم الحلاق: "تربطني علاقات شخصية بيهود ومن الطبيعي أن يقدموا العزاء، ولكنني أتحدث عن صفة الوزير الرسمية وهذا ما أرفض أن يقوم بزيارتي، نحن في ظروف صعبة للغاية هذه الأيام، فالمأساة كبيرة جدًا وما تعرضنا له أقسى من التحمل".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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