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اعتقال 3 من شرطة الاحتلال اعتدوا على فلسطينيين وسرقوا أموالهم

تاريخ النشر: 02/08/2020 - 23:39

اعتقال 3 من شرطة الاحتلال اعتدوا على فلسطينيين وسرقوا أموالهم
عناصر شرطة الاحتلال قرب مخيم العروب، توضيحية (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلن قسم التحقيق مع عناصر الشرطة الإسرائيلية ("ماحاش")، مساء الأحد، عن اعتقال ثلاثة عناصر من قوات "حرس الحدود" التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، للاشتباه بارتكابهم عمليات اعتداء وسطو مسلح بحق فلسطينيين.

وجاء في التفاصيل أن المشتبهين اعتادوا على القيام بعمليات الاعتداء والسطو عند أحد الحواجز التابع لقوات الاحتلال "في المنطقة الجنوبية"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وذكر بيان صدر عن "ماحاش" أنها اعتقلت ثلاثة من عناصر "حرس الحدود"، في أعقاب تحقيقات سرية.

وأضافت أنه سيتم عرض المشتبهين الثلاثة، يوم الإثنين، على محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، للنظر بتمديد اعتقالهم.

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#حرس الحدود
#شرطة الاحتلال
#ماحاش

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