مقتل رزان مقبل: نحو نصف مليون شيكل لأهل الضحيّة بموجب اتّفاق عشائريّ

تقرّر في اجتماع عشائريّ عام "عطوة"، عُقِد مساء الإثنين، في منطقة القدس، دَفعُ نحو نصف مليون شيكل، كديّةِ تعويضٍ تُعطى لعائلة الشابة رزان مقبل (روزان ناصر)، والتي قتلها خطيبها خنقًا، وتركها جثة هامدة، في سيارة في المنطقة الصناعية في بلدتها بيتونيا، الواقعة غرب مدينة رام الله، في الضفة الغربية المحتلة، يوم الثلاثاء الماضي.

وشارك في الاجتماع العشائريّ، "آل مقبل"، عائلة الشابة رزان، و"آل أبوكويك" عائلة خطيبها، مُرتكب الجريمة، بالإضافة إلى وجهاء فلسطينيين، ساعين للصلح.

وجاء في التفاصيل، أنه تم الاتفاف بأن "تدفع عائلة الجاني لعائلة الضحية مبلغ 31 ألف دينار (ما يعادل 149 ألفا و110 شيكل)، من أصل 100 ألف دينار (481 ألف شيكل) متفق عليها تُستكمل بعد عام، على أن تمنع عائلة أبو كويك من الاقتراب من مضارب (مناطق) آل مقبل".

الشابة مقبل ضحية جريمة القتل

وينصّ الاتفاق كذلك، على "عدم المس بعائلة القاتل"، من قِبل عائلة الشابة.

ولم يصدر من الشرطة الفلسطينية، حتى إعداد هذا الخبر، بيان بشأن ما اتُفق عليه خلال الاجتماع، علما بأن انتقادات حادة تطال السلطة الفلسطينية، بين الحين والآخر، بسبب غياب سيادة القانون في بعض مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وكان الأمن الوقائي الفلسطينيّ، قد ألقى الأربعاء الماضي، القبض على شاب للاشتباه به بقتل خطيبته رزان مقبل، التي قُتلت الثلاثاء، خنقًا.

وقال الأمن الوقائي في بيان له إن "وقائي القدس، وبناءً على معلومات استخبارية ومعقدة، ألقى القبض على الشاب المشتبه به بقتل المغدورة مقبل، وذلك خلال تواجده في منطقة حزما قرب القدس".

وأعلنت الشرطة الفلسطينيّة استلامها المشتبه به من الأمن القومي، وقال المتحدث باسم الشرطة، لؤي ارزيقات، إنّه وبعد سماع أقوال المشتبه به، أفاد بأنه قام بخنقها وتركها داخل المركبة ولاذ بالفرار لمنطقة القدس من خلال منطقة الرام، وعاد بعدها للاختباء في منطقة حزما بعد قيامه بتبديل ملابسه والتخلص من القديمة ومحاولة التخفي بتغيير شكله إلى أن ألقي القبض عليه.

وأضاف ارزيقات أنّه وبعد سماع أقوال المشتبه به، أوقف وأحيل إلى لنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق وتقديمه للقضاء.

والثلاثاء، قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي ارزيقات، إن غرفة عمليات الشرطة في رام الله تلقت بلاغا (الثلاثاء) يفيد بوجود جثة لمواطنة تبلغ من العمر (24 عاما) متوفاة بداخل مركبة في المنطقة الصناعية في بيتونيا"، وأضاف أنه تم نقل الجثمان لمستشفى رام الله الحكومي، وقررت النيابة التحفظ عليه، وإحالته للطب العدلي للتشريح؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

بدوره، قال "التنظيم النسوي- كيان"، عبر منشور في "فيسبوك": "المجرم قتل خطيبته رزان مقبل (24 عامًا) اليوم. خنقها بمنديل وتركها جثة في سيارة بالمنطقة الصناعية بيتونيا، رام الله".

وأضاف أنه "يعجز الكلام أمام كل هذا القتل والاستهتار المستفز بأرواحنا، لكننا لن نسكت. سنفضح المجرمين ونلاحق القتلة بكل وسيلة ممكنة. حقنا وواجبنا الدفاع عن كل امرأة في هذه الغابة".