اعتقال 17 فلسطينيا بالضفة واقتلاع عشرات أشجار النخيل بالأغوار

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت عدة شبان بينهم أسرى محررون، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال 17 فلسطينيا بينهم أسرى محررون، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

ففي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة شبان من قرية كفر قليل، وآخرين من منطقة الضاحية.

ودهمت قوات الاحتلال قرية كفر قليل فجرا، واعتقلت خمسة شبان، وهم: شريف بسام منصور، ومهند علي القني، ويحيى نعيم القني، وخالد علي القني، وعلي إدريس القني، بعد أن اقتحمت منازل ذويهم وفتشتها وخربت في محتوياتها.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين عزيز دويكات وعدي حسين، بعد أن اقتحمت منازل ذويهما في حي الضاحية، فيما دهمت قوات أخرى بلدتي دير الحطب وسالم شرقي المدينة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب الجامعي في كلية الهندسة بجامعة النجاح يزن أحمد جمعة بعجاوي، عقب دهم منزل ذويه في حي البعاجوة في بلدة يعبد.

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين هشام عادل فقهاء وعز إبراهيم فقهاء، بعد اقتحام ودهم منازل ذويهما في بلدة سنجل.

واقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات العسكرية بلدة دير أبو مشعل، لليوم الثالث على التوالي.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الفتاح شعيب أبو شعيرة من مخيم العزة.

كما واعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق موسى عبيات، ومحمد إبراهيم عبيات من منطقة أبو فريحة في مدينة بيت ساحور، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان فهد أبو صبيح، وبلال سدر، وسليم لحلوح، وذلك بعد دهم وتفتيش منازلهم.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حكيم خليل فقها، بعد مداهمة منزل ذويه في المدينة.

إلى ذلك، اقتلعت جرافات وآليات الاحتلال، اليوم الأربعاء، عشرات أشجار النخيل في قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى.

وقال رئيس بلدية الجفتلك أحمد أبو غانم إن آليات الاحتلال اقتلعت نحو 100 شجرة نخيل في منطقة الشونة بالجفتلك، تعود ملكيتها للمواطن أنور أبو جودة، واستولت عليها.

وأضاف، أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها الاحتلال بالاستيلاء على الأشجار في تلك المنطقة.