سلوان: مقتل طفلة في جريمة إطلاق نار

لقيت طفلة مصرعها، فجر اليوم، الجمعة، متأثرة بجراحها إثر تعرّضها لجريمة إطلاق نار في القدس المحتلة مساء أمس الخميس.

والطفلة هي حنان ياسين زلوم، وتبلغ من العمر 4 سنوات وتقيم عائلتها في سلوان.

وبحسب مصادر طبيّة فإنّ الطفلة نقلت إلى عيادة محلّية شرقيّ القدس المحتلة، قبل أن تنقل إلى المشفى أثناء إجراء عمليات إنعاش.

ولم تنجح الطواقم الطبيّة في إنقاذ حياتها وأعلنت عن وفاتها.

وهذه ثاني جريمة إطلاق نار يصاب فيها طفل خلال أسبوع، إذ أصيب الخميس الماضي طفل (10 سنوات) جرّاء جريمة إطلاق نار في تل السّبع بالنقب.

وقالت مصادر صحافية إنّ الطفل أصيب بـ3 عيارات نارية.