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الصحة الفلسطينيّة: 277 إصابة جديدة بكورونا و239 شفاء

تاريخ النشر: 09/08/2020 - 13:17

الصحة الفلسطينيّة: 277 إصابة جديدة بكورونا و239 شفاء
افتتاح محطة توليد الأكسجين الحديثة، في المركز الوطني الخاص بعلاج كورونا ببيت لحم (وفا)
عرب ٤٨ / وفا
تحرير: طارق طه

سجّلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، بعد ظهر اليوم الأحد، 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا و239 حالة شفاء، ولم تُسجّل وزارة الصحة أي حالة وفاة آخر 24 ساعة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحافي، إن "الإصابات الجديدة توزعت في 7 محافظات، هي: الخليل (172)، نابلس (12)، بيت لحم (23)، قلقيلية (5)، رام الله والبيرة (25)، طولكرم (4)، ضواحي القدس (36)".

وأشارت الكيلة إلى أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظات: جنين (38)، نابلس (25)، قلقيلية (8)، الخليل (105)، أريحا والأغوار (49)، طولكرم (14)".

وأوضحت الوزيرة أن "نسبة التعافي بلغت 55.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 44.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين".

ولفتت إلى وجود 14 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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