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الصحة الفلسطينية: 467 إصابة جديدة بكورونا و545 حالة تعاف

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 14:41

الصحة الفلسطينية: 467 إصابة جديدة بكورونا و545 حالة تعاف
ارتفاع متواصل بنسبة التعافي (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و545 حالة تعاف جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحفي، أن 3 حالات وفاة سجلت في محافظة القدس، اثنتان في كفر عقب وحالة في شعفاط، و3 حالات في محافظة الخليل تم الإعلان عن إحداها مساء أمس الأحد، وحالة في محافظة بيت لحم.

ووفقا للوزارة، فإن الإصابات الجديدة توزعت في 8 محافظات هي: الخليل 189، نابلس 9، بيت لحم 44، قلقيلية 16، رام الله والبيرة 32، جنين 3، أريحا والأغوار 2، محافظة القدس 172، بينها 7 إصابات في الضواحي.

وذكرت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: مدينة القدس 445، محافظة جنين 18، محافظة نابلس 10، محافظة قلقيلية 15، محافظة الخليل 57.

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 56.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت إلى وجود 24 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 مرضى موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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