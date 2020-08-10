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تنفيذ 122 عملية هدم بالقدس خلال تموز

تاريخ النشر: 10/08/2020 - 08:49

تنفيذ 122 عملية هدم بالقدس خلال تموز
دعوات لتحرك جماهيري تصديا للهدم بالقدس (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أطلق نشطاء مقدسيون دعوات للتصدي لعمليات الهدم التي تنفذها بلدية الاحتلال لمنازل وممتلكات المواطنين في القدس والتي تصاعدت بشكل خطر في الآونة الأخيرة.

وحسب الإحصائيات فقد هدمت قوات الاحتلال 18 منزلا، وأخطرت بهدم عشرات المنازل، ودمرت 104منشأة ما بين محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها خلال شهر تموز/يوليو الماضي.

وقال عضو الدفاع عن سلوان عبد الكريم أبو سنينة إن الاحتلال يخشى تجمع المقدسيين خلف أي قضية لأنه يكتب لهم النجاح فيها، كما حدث في هبة باب الأسباط والاعتصامات التي شهدتها المدينة.

وشدد أبو سنينة على أن الحراك الجماهيري والشعبي هو الضامن الوحيد لبقاء المقدسيين وحماية بيوتهم وكبح سياسة الهدم والمصادرة.

ونوه أبو سنينة الى أن الاحتلال قد ينجح في هدم بيت لكنه سيرتدع عن تدمير المزيد إذا وجد اعتصامات للمواطنين لحماية المنازل.

بدوره قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهجير ناصر الهدمي، إن الاحتلال يلاحق المقدسيين بالهدم والضرائب من خلال سياسة ممنهجة لدفعهم على ترك القدس والخروج منها لفقدان حقهم فيها وحرمانهم من الصلاة في المسجد الأقصى.

وأوضح الهدمي أن الاحتلال يريد أن ينفرد بالقدس وما يشجعه على ذلك هو الدعم الأمريكي لجرائمه واعتبار المدينة عاصمة لدولة الاحتلال.

من جانبه، شدد الكاتب راسم عبيدات على ضرورة وجود استراتيجية فلسطينية موحدة لرفض عمليات الهدم الذاتي للمنازل في القدس.

وطالب عبيدات بموقف وطني وتحرك جاد من قبل السلطة الفلسطينية لوقف عمليات الهدم المتصاعدة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#القدس
#بلدية الاحتلال
#هدم

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