اعتقالات بالضفة والاحتلال يتحضر لهدم عمارة سكنية بسلوان

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما حاصرت عمارة سكنية تمهيدا لهدمها في سلوان، علما أن بلدية الاحتلال أجبرت، مساء الإثنين، مقدسيا على هدم منزله ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص.

وأفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال عددا من المواطنين بالضفة، حيث تمركزت المداهمات في محافظة الخليل، وينسب الاحتلال للمعتقلين شبهات المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 5 مواطنين من محافظة الخليل، أغلبهم من عائلة واحدة.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن فيصل النجار، وزوجته مها، وأبناءهما محمد وموسى، عقب دهم منزلهم في بلدة يطا وتفتيشه.

كما اعتقلت تلك القوات الشاب عبد الفتاح أبو سل على مدخل مخيم العروب.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شابين، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عايدة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأفاد نادي الأسير، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: فاروق مأمون بدير من مخيم عايدة شمالا، وخالد جمال سلهب من منطقة الكركفة وسط مدينة بيت لحم، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشهما.

استدعى القيادي حسن يوسف..

الاحتلال يشن حملة اقتحامات واعتقالات في الضفة

الضفة الغربية:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم والليلة الماضية، حملة اعتقالات في الضفة الغربية، ضمن عمليات مداهمة طالت عددا من البلدات، كما وسلمت الشيخ حسن يوسف بلاغا لمراجعة مخابرات الاحتلال.

في رام الله، اقتحمت قوة للاحتلال منزل القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف، في بيتونيا وسلمته بلاغا لمقابلة مخابراتها يوم الثلاثاء المقبل.

ويأتي استدعاء يوسف، بعد أيام من الإفراج عنه، حيث أفرجت عنه سلطات الاحتلال في 23 من تموز الماضي، بعد قضائه 15 شهرا في الاعتقال الإداري.

ولفتت مصادر محلية إلى أن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال، خلال اقتحامها بلدة بيتونيا.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الشيخ محمد عمار أبو صالح، من مدينة رام الله، بعد دهم وتفتيش منزله.

إلى ذلك، تواصل بلدية الاحتلال في القدس التضييق على الفلسطينيين وإصدار إخطارات الهدم وتنفيذ عمليات الهدم بذريعة البناء دون ترخيص، وكذلك إرغام العديد من المواطنين على هدم منازلهم ذاتيا تفاديا لتكاليف الهدم.

في سلوان، حاصرت قوات الاحتلال معززة بالوحدات الخاصة صباح اليوم الثلاثاء، عمارة سكنية مكون من طابقين تعود ملكيتها لعائلة الطحان في حي واد قدوم تمهيدا لهدمها.

ومساء الإثنين، أجبرت شرطا الاحتلال مواطنا مقدسيا على هدم منزله بزعم البناء دون ترخيص.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة أن بلدية الاحتلال أجبرت المواطن إبراهيم صيبعة على هدم منزله، تحت تهديد الغرامات المالية الباهظة.

ووفقا لمركز معلومات وادي حلوة فإن قوات الاحتلال هدمت 20 منشأة بالقدس المحتلة خلال تموز/ يوليو الماضي، بحجة البناء دون ترخيص.

وأشار إلى أن بلدية الاحتلال بالقدس تفرض الشروط التعجيزية والمبالغ الطائلة لإجراءات ترخيص بناء المنازل، والتي تمتد لسنوات طويلة.