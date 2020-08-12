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الصحة الفلسطينيّة: 499 إصابة جديدة بكورونا و346 حالة شفاء

تاريخ النشر: 12/08/2020 - 13:00

الصحة الفلسطينيّة: 499 إصابة جديدة بكورونا و346 حالة شفاء
افتتاح محطة توليد الأكسجين، في المركز الوطني الخاص بعلاج كورونا ببيت لحم (وفا)
عرب ٤٨ / وفا
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الأربعاء، 499 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفي المقابل تم تسجيل 346 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (4)، محافظة بيت لحم (32)، محافظة قلقيلية (23)، محافظة رام الله والبيرة (48)، محافظة جنين (1)، محافظة أريحا والأغوار (4)، محافظة سلفيت (3)، محافظة طولكرم (25)، محافظة القدس (219)، بينها 29 إصابة في الضواحي".

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة جنين (9)، محافظة الخليل (74)، مدينة القدس (158)، محافظة نابلس (25)، محافظة بيت لحم (80)، مؤكدة إجراء 2480 فحصا مخبريا لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات".

وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي بلغت 57.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 42.1%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 21 مريضا في العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة أعلنت الثلاثاء، تسجيل حالة وفاة لمريضة (80 عاما) من بلدة دورا جنوب الخليل، متأثرة بإصابتها بالفيروس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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