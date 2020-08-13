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إصابة أسير فلسطينيّ بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 13/08/2020 - 16:42

إصابة أسير فلسطينيّ بفيروس كورونا
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان، اليوم الخميس، إصابة الأسير أمير كليب من بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت الهيئة، أن الأسير كليب، كان يخضع للحبس المنزلي، وصدر بحقه قرار قبل عدة أيام بالحبس الفعلي لمدة خمسة شهور، وقام بتسليم نفسه قبل ثلاثة أيام لشرطة ومخابرات الاحتلال في سجن نفحة.

وأوضحت أنه بعد خضوعه لفحص فيروس كورونا، تبين أنه يحمل الفيروس.

وكشفت أن إدارة نفحة قامت فور ظهور نتيجة فحص كورونا للأسير كليب، بنقله إلى سجن "ريمون".

وبإصابة الأسير كليب، ارتفع عدد الأسرى الذين أصيبوا بفيروس كورونا إلى 5 بينهم الأسير كمال أبو وعر الذي أعلن عن شفائه في وقت سابق.

وكانت هيئات حقوقية فلسطينية، إحداها رسمية، قد عبّرت أمس الأربعاء، عن قلقها على أوضاع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيّما في حوّارة، شمال الضفة الغربية المحتلة، ووصفت بعض المنظمات، الظروف التي يعشُ فيها الأسرى، بـ"المأساوية والقاسية".

وقالت هيئة شؤون الأسرى، في بيان، إن عددا من الأسرى يتعرضون لـ "تجاهل مقصود لأمراضهم وآلامهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم من قبل إدارة المعتقل الإسرائيلية".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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