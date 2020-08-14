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الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 14/08/2020 - 13:40

الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا
إجراءات وقائية في الخليل لمواجهة كورونا، الشهر الماضي (وفا)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: عرب 48

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، تسجيل حالة وفاة و531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و260 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الكيلة في تصريح صحافي، اليوم الجمعة، أن حالة الوفاة كانت لمريضة (72 عامًا) من مدينة الخليل، أعلن عنها مساء أمس، فيما تم إجراء 2708 فحوصات مخبرية لعينات مشتبه بإصابتها بالفيروس في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (168)، محافظة نابلس (11)، محافظة بيت لحم (25)، محافظة قلقيلية (44)، محافظة رام الله والبيرة (34)، محافظة جنين (1)، محافظة أريحا والأغوار (4)، محافظة سلفيت (4)، محافظة طوباس (1)، قطاع غزة (1)، محافظة القدس (238)، بينها 188 داخل مدينة القدس.

وتابعت وزيرة الصحة: أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة الخليل (170)، محافظة نابلس (12)، محافظة جنين (14)، مدينة القدس (64).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 60.7%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.7%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 20 مريضاً في العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#مي الكيلة
#فلسطين

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