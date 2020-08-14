قتيل في جريمة إطلاق نار بالقدس

قُتل الشاب محمود ماهر أبو خضير (27 عاما) من سكان شعفاط في مدينة القدس، إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل ملثمين كانا على متن دراجة نارية، فجر اليوم الجمعة.

وحاول الطاقم الطبي الذي استُدعي إلى المكان إنقاذ حياة الشاب وأجرى له عمليات إنعاش، إلا إنه تمّ إقرار وفاته. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.

ووفقا للشرطة، جرى تعقب هُوِيَّة المشتبه به، في العشرينيات من العمر من وَسَط البلاد، باقتراف الجريمة، الذي تبين أنه نفذ إطلاق النار وهرب من مسرح الجريمة.

واعتقلت الشرطة الشاب في منزله، وادعت أنه خلال التفتيش عثرت على سلاح وذخيرة، وأن الخلفية جنائية.

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة بطلب الشرطة لتمديد اعتقال المشتبه به لاحقا.