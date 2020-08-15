النتشة: "الإمارات تخلّت عنا بالمطلق وأعطت شرعية للاحتلال"

قال الأمين العام للمؤتمر الوطني للقدس، اللواء، بلال النتشة، في بيان صدر عنه، اليوم السبت، إن "دولة الإمارات تخلت علنا عن الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وأعطت شرعية مطلقة للاحتلال، وكل جرائمه المرتكبة بحق أبناء شعبنا".

وشدد النتشة على أن "هذه الطعنة العميقة في ظهر الشعب الفلسطيني وقيادته لن تثنيه عن مواصلة نضاله وكفاحه المشروع، من أجل نيل حقوقه كاملة وغير منقوصة في الحرية والعودة والاستقلال".

وأكد أن هذا الاتفاق يضرب بعرض الحائط مبادرة السلام العربية التي اشترطت إقامة علاقات تطبيع بين الدول العربية مع إسرائيل بإنهاء الأخيرة احتلالها للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية".

وقال الأمين العام إن "هذا التطبيع المجاني وعلى كل المستويات استخدم القضية الفلسطينية ذريعة لتمرير الخيانة، مؤكدا أن شعبنا وكل الشرفاء في العالم سيواصلون تعريتهم للاحتلال وجرائمه وصولا إلى تحقيق الحرية والاستقلال".

ودعا النتشة "شرفاء الأمتين العربية والإسلامية إلى إسقاط هذه المؤامرة، التي تندرج في إطار ‘صفقة القرن‘، التي تهدف الى تصفية القضية الفلسطينية".

وقال إن "شعبنا سيُسقط هذه المؤامرة كما أسقط في السابق مؤامرات مماثلة"، مشددا على أن "القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس سيبقى عصيا على الكسر، وشوكة في حلق كل المتآمرين على أنبل وأقدس قضية على وجه الأرض ألا وهي القضية الفلسطينية".