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الصحة الفلسطينية: "نسبة المتعافين من كورونا بلغت 61.3%"

تاريخ النشر: 17/08/2020 - 13:10

الصحة الفلسطينية: "نسبة المتعافين من كورونا بلغت 61.3%"
(أرشيفية - وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، ظهر اليوم الإثنين، 456 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و358 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحافي، إن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (124)، محافظة نابلس (83)، محافظة بيت لحم (5)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة رام الله والبيرة (25)، محافظة أريحا والأغوار (39)، محافظة سلفيت (9)، مدينة القدس (146)، ضواحيها (22)".

وأشارت إلى أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (57)، محافظة طولكرم (7)، محافظة طوباس (3)، محافظة جنين (1)، مدينة القدس (290)".

وأوضحت وزيرة الصحة أن "نسبة التعافي بلغت 61.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 38.2%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي المحتلة عام 1967".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت أن 23 مريضا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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