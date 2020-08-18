الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و612 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، ظهر اليوم الثلاثاء، 612 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و8 حالات شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة في تصريح صحافي، اليوم الثلاثاء، إن "الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (57)، محافظة بيت لحم (45)، محافظة قلقيلية (30)، محافظة رام الله والبيرة (40)، محافظة أريحا والأغوار (44)، محافظة جنين (6)، محافظة طولكرم (11)، قطاع غزة (8)، محافظة القدس (231) بينها 81 في الضواحي".

وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة طولكرم (11)، محافظة قلقيلية (20)، محافظة جنين (2)، مدينة القدس (50)".

وأوضحت أن "نسبة التعافي بلغت 60%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 39.5%، وحالات الوفاة 0.5% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي المحتلة عام 1967".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 24 مريضا في العناية المكثفة، بينهم 7 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي. وكانت الوزارة قد أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة في كل من بيت أولا، ومدينة الخليل، ويطا بمحافظة الخليل.