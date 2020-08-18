  2. فلسطينيات
  3. أخبار

غزة: تحذيرات من كارثة إنسانية عقب توقّف محطة الكهرباء

تاريخ النشر: 18/08/2020 - 20:07

غزة: تحذيرات من كارثة إنسانية عقب توقّف محطة الكهرباء
عائلة تتناول الطعام على ضوء الشموع في غزة (أرشيفية - أ.ف.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

حذّر مركز حقوقي في غزة، اليوم الثلاثاء، من وقوع "كارثة حقيقية" في القطاع عقب توقف المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في القطاع، لافتا إلى أن "أزمة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية سيكون لها أثر سلبي بالغ على حياة السكان".

وقال مركز "الميزان" لحقوق الإنسان، في بيان: "الأوضاع الإنسانية بالقطاع تشهد تدهورا خطيرا في أعقاب تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الإجراءات العقابية ضد مليوني فلسطيني في غزة".

وأضاف المركز في بيانه، أن أزمة النقص الحاد في الطاقة الكهربائية سيكون لها أثر سلبي بالغ على حياة السكان، وسيفاقم من تدهور الخدمات الصحية، والخدمات الأساسية التي تقدمها البلديات في قطاع غزة.

وطالب المركز، المجتمع الدولي "بالتدخل العاجل والفاعل للضغط على سلطات الاحتلال لإرغامها على وقف إجراءاتها العقابية".

وحذّر من "العواقب الوخيمة لتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، التي قد تُفضي إلى تجدد الصراع المسلح، الذي يدفع المدنيون تكلفته الباهظة من حياتهم".

ومؤخرا، قررت الحكومة الإسرائيلية إغلاق البحر كاملا أمام الصيادين في غزة، حتّى إشعار آخر، وإغلاق معبر كرم أبو سالم في وجه مواد البناء إلى جانب الوقود.

وليلا، تشن الطائرات الإسرائيلية الحربية، غارات يومية، على مناطق يزعم جيش الاحتلال إنها تابعة لحركة حماس.

والثلاثاء، توقّفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، عن العمل، بعد نفاد كميات الوقود اللازمة لتشغيلها؛ جرّاء منع إسرائيل دخوله إلى القطاع منذ الأربعاء، ضمن إجراءات الرد على البالونات الحارقة، وفق مزاعمها.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#غزة
#الاحتلال الإسرائيلي
#المحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء في القطاع

حوارات

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية
حوار | ذاكرة المرأة الفلسطينية: نقل للرواية وحفظ للهوية

2020-07-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"حماس": سنعمل "بكل قوة وبالوسائل والأدوات كافة لكسر الحصار"
"حماس": سنعمل "بكل قوة وبالوسائل والأدوات كافة لكسر الحصار"

2020-08-18

الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و612 إصابة جديدة بكورونا
الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و612 إصابة جديدة بكورونا

2020-08-18

غزّة: نفاد الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء
غزّة: نفاد الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء

2020-08-18

الأكثر قراءة

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

تفاصيل العودة إلى مقاعد الدراسة من الحضانة إلى الثانوية

2020-08-17
نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

نتنياهو على شاشة إماراتية: تعليق الضم مؤقت وبطلب أميركي

2020-08-17
شهيد برصاص الاحتلال في القدس

شهيد برصاص الاحتلال في القدس

2020-08-17
غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

غزة: دبابات الاحتلال تقصف موقعين في غزة

2020-08-17
نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

نتنياهو: لم أتنازل عن ضم 30% من الضفة الغربية

2020-08-17