دير أبو مشعل: استشهاد الفتى محمد مطر بنيران الاحتلال

استشهد الفتى محمد ضامر حمدان مطر (16 عاما)، الذي أصيب ليلة أمس برصاص الاحتلال في قرية دير أبو مشعل قرب رام الله، بحسب مأ أعلن رئيس مجلس القروي عماد زهران، اليوم الخميس.

وقال زهران إن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال ليلة أمس في القري، ما أدى إلى إصابة 3 من أبناء القرية بالرصاص الحي، أحدهم نقل إلى المستشفى الاستشاري، وآخر إلى مجمع فلسطين الطبي، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الثالث وهو الفتى مطر، وأبلغونا من خلال الإسعاف صباح اليوم باستشهاده.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية صباح اليوم الخميس عن استشهد فلسطيني بنيران جيش الاحتلال خلال مواجهات اندلعت عند منتصف الليل بين شبان وقوات الاحتلال عند قرية دير أبو مشعل.

وأصيب ثلاثة شبان بالرصاص الحي، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية دير أبو مشعل، واعتقل جنود الاحتلال أحد الشبان الجرحى ورفضوا تسليمه إلى الهلال الأحمر.

ولم يعلق جيش الاحتلال على الأنباء التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية والمتعلقة بمقتل شاب بنيران الجنود خلال مواجهات قرب رام الله، حيث أصدر بيانا قال فيه إن "قواته أحبطت عملية عندما رصدت خلية، بالقرب من قرية دير أبو مشعل وبحوزتها مواد لإشعال زجاجات حارقة وإطارات مطاطية كانت تنوي إشعالها بهدف المساس بمركبات مدنية كانت تمر على طريق مجاور".

وأضاف المتحدث العسكري في البيان "خلال الحادث أطلقت القوات النار نحو الشبان ورصدت إصابة الخلية".

إلى ذلك، أفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال في دير أبو مشعل، إحداها نقلت إلى المستشفى الاستشاري بمحافظة رام الله والبيرة ووصفت حالتها بالمستقرة، والثانية نقلت إلى مجمع فلسطين الطبي ووصفت حالتها بالطفيفة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال المصاب الثالث، دون أن يتسنى معرفة وضعه الصحي.