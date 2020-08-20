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مستوطنون برفقة جيش الاحتلال يقتحمون مواقع أثرية بسبسطية

تاريخ النشر: 20/08/2020 - 18:50

مستوطنون برفقة جيش الاحتلال يقتحمون مواقع أثرية بسبسطية
توضيحية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

اقتحم مستوطنون، بعد ظهر اليوم الخميس، مواقع أثرية في بلدة سبسطية شمالي نابلس، وعلى إثر ذلك تصدى فلسطينيون لهم ليمنعوهم من انتهاك حيّز المكان الذين دخلوه برفقة وحماية جنود جيش الاحتلال.

وأطلق جنود الاحتلال، الغاز المسيل للدموع على شباب فلسطينيين وأُصيب عدد من الشبان بحالات من الاختناق من جراء قمع أفراد جيش الاحتلال لهم.

وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم، إن "أكثر من 60 مركبة مستوطنين اقتحمت الموقع الأثري، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع".

وكان قد نفّذ جنود الاحتلال، صباح اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عدد من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، 3 مواطنين، وسلمت آخر بلاغا لمراجعة مخابراتها. وأفاد مواطنون بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب، واعتقلت الشاب حسين يوسف جوابرة بعد مداهمة منزل ذويه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر، وداهمت عدة منازل في مناطق بيت زعتة، وشعب السير، ووسط البلدة، واعتقلت الشاب علاء صادم الصليبي.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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