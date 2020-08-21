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الصحة الفلسطينية: وفاة بنابلس و457 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 21/08/2020 - 13:14

الصحة الفلسطينية: وفاة بنابلس و457 إصابة جديدة بكورونا
مستشفى دورا الحكومي، الشهر الماضي (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة، إن تم تسجيل 457 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و540 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة. فيما أعلنت الوزارة عن وفاة مواطن من نابلس بالفيروس.

وأضافت الكيلة في تصريح صحافي، إن الإصابات الجديدة توزعت كما يلي: محافظة الخليل (140)، محافظة نابلس (10)، محافظة بيت لحم (21) محافظة قلقيلية (11)، محافظة رام الله والبيرة (42)، محافظة أريحا والأغوار (64)، محافظة طولكرم (17)، محافظة سلفيت (1)، محافظة القدس (151) بينها 27 في الضواحي.

وتابعت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة الخليل (346)، محافظة طوباس (1)، محافظة جنين (1)، محافظة نابلس (38)، محافظة اريحا والأغوار (28)، محافظة قلقيلية (3)، محافظة سلفيت (3)، مدينة القدس (120).

وأوضحت أن نسبة التعافي بلغت 62.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 36.8%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في فلسطين.

ولفتت الوزيرة إلى وجود 25 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن تسجيل 4 وفيات جديدة بكورونا في بلدة دورا جنوب الخليل، ومدينة نابلس، وجبل الزيتون، ومخيم شعفاط بالقدس.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#وزارة الصحة الفلسطينية
#مي الكيلة
#كورونا
#فيروس كورونا

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