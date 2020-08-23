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كورونا بالضفة: إصابات جديدة بسلفيت وإغلاق دير بلوط

تاريخ النشر: 23/08/2020 - 10:12

كورونا بالضفة: إصابات جديدة بسلفيت وإغلاق دير بلوط
إغلاق دير بلوط لمنع انتشار كورونا (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

سجلت صباح اليوم الأحد، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في محافظة سلفيت بالضفة الغربية، فيما تقرر أغلاق بلدة دير بلوط لمدة 48 ساعة كإجراء وقائي لمنع انتشار الفيروس وحصر المخالطين لمصاب خالط عددا كبيرا من المواطنين.

وأعلن محافظ سلفيت، اللواء د.عبد الله كميل، اليوم الأحد، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس في المحافظة.

وقال في تصريح نشره على فيسبوك إن "الإصابة الأولى في قرية ياسوف والثانية في بلدة دير بلوط.

وأضاف أن إصابة دير بلوط لشخص خالط عددا كبيرا، وبناء عليه يتم إغلاق البلدة لمدة 48 ساعة، ليتسنى للطب الوقائي حصر المخالطين، وإجراء الفحوصات اللازمة.

ومساء السبت، أعلنت وزارة الصحة في السلطة الفلسطينية، تسجيل حالتي وفاة، في مستشفى هوغو تشافيز بترمسعيا شمال رام الله إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وأشارت الصحة إلى وفاة مواطنة (47 عاما) ومواطن (68 عاما)، في مستشفى هوغو تشافيز متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا.

وبينت الصحة وفاة مواطن (71 عاما) من مخيم العروب بمحافظة الخليل في المستشفى الأهلي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات، أمس السبت، إلى 3 حالات.

وكانت الصحة أعلنت، ظهر السبت، تسجيل 311 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و68 حالة تعاف.

إلى ذلك، ذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة أن نسبة التعافي بلغت 62.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 37.3%، وحالات الوفاة 0.6% من مجمل الإصابات المسجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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