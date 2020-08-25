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الاحتلال يهدم منزلا بسلوان و8 منشآت قرب رام الله

تاريخ النشر: 25/08/2020 - 10:06

الاحتلال يهدم منزلا بسلوان و8 منشآت قرب رام الله
الاحتلال يواصل هدم المنشآت في التجمعات البدوية بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس منزلا في حين عين اللوزة في سلوان، بينما هدمت الجرافات العسكرية 8 بركاسات ومنشآت قرب رام الله بذريعة البناء دون تراخيص.

واقتحمت قوات من شرطة الاحتلال في ساعات الصباح الباكر حي عين اللوزة وحاصروا منزل المواطن خالد محمود الخالص، ووفروا الحماية لطواقم البلدية التي أخلت المنزل.

وانتشرت قوات الاحتلال بشكل كثيف في الحي تمهيدا لعملية الهدم وأن جنود الاحتلال أحضروا معدات خاصة لهدم المنزل الواقع في منطقة ضيقة والمكون من طابق واحد.

وأجبرت بلدية الاحتلال، مساء أمس الإثنين، المواطن محمد جبريل عميرة على هدم منزله في بلدة صور باهر.

وفي الضفة الغربية، هدمت جرافات الاحتلال ثمانية بركسات في تجمع وادي السيق قرب قرية دير دبوان قضاء رام الله.

وحاصرت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المكان وهدمت البركسات الثمانية، وشردت قاطنيها، إذ استولت القوات بعد عملية الهدم على محتويات البركسات.

وتعود البركسات لعائلات عودة عواد كعابنة، وسليمان سالم كعابنة، وسليمان مصطفى كعابنة، فيما أن المنطقة المستهدفة تقع ضمن المناطق المهددة بالضم بمحاذاة طريق "أيلون" الاستيطاني.

واقتحمت سلطات الاحتلال المنطقة خلال الأشهر الماضية عدة مرات، وأخطرت عشرات العائلات بالإخلاء أو الهدم.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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