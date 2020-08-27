تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

سجّل قطاع غزة المُحاصَر، اليوم الخميس، 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع، في بيان.

وقالت الوزارة، إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 152؛ من بينها 3 وفيات، و72 حالة تعاف.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين عبر معبري "رفح" مع مصر، و"بيت حانون" مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

والأربعاء أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات مكافحة "كورونا" لمدة 72 ساعة، كما أغلقت المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وكانت وزارة الصحة، في القطاع، قد أعلنت أمس الأربعاء، عن حالتي وفاة، و17 إصابة بفيروس كورونا.

غزيّان ملتزمان باستخدام الكمامات (أ ب أ)

وقالت الوزارة في بيانات منفصلة، إنها سجلت حالتي وفاة لمصابين بالستينات من العمر، نتيجة إصابتهما بالفيروس، في حين تم تسجيل 17 إصابة.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس، إن نظام الرعاية الصحية في قطاع غزة لن يكون قادرا على التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وفق بيان أصدره مدير مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إغناسيو كاساريس غارسيا، أوضح فيه أن "نظام الرعاية الصحية في غزة لن يكون قادرا على التعامل مع أكثر من بضع عشرات من مرضى فيروس كورونا".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن علاج مرض كوفيد-19 "يتطلب معدّات طبية ومخبرية ومستلزمات خاصة وأدوية غير متوفرة في المستشفيات والمراكز الصحية بكميات كافية".

وقال البيان، إن سكان غزة "يعيشون تحت ضغوطات شديدة ويشعرون بالتوتر، فلا يكفي أنّهم لا يحصلون إلّا على أربع ساعات فقط من الكهرباء في اليوم، فقد تفاقمت مخاوفهم بشأن فيروس كورونا بشكل كبير وهم الآن قيد الإغلاق".

وحذّرت منظمة التحرير الفلسطينية، من كارثة إنسانية قد تحل بقطاع غزة بسبب الفيروس. وقالت دائرة شؤون اللاجئين التابعة للمنظمة، في بيان إن قطاع غزة "على شفا كارثة إنسانية مع ظهور فيروس كورونا خارج مراكز الحجر الصحي".

وأوضح البيان، أن قطاع غزة "يعاني من اكتظاظ سكاني، وانقطاع الكهرباء لأكثر من 16 ساعة يومياً، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة ما قد يعمل على تفشي فيروس كورونا بسرعة".

وطالب المنظمات التابعة للأمم المتحدة، "بالتحرك السريع للحد من انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة قبل تفشيه، وخروجه عن السيطرة".