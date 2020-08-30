الاحتلال يقصف في غزة ويقتحم مستشفى في الخليل

قصفت مدفعية جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، عدة مواقع في قطاع غزة، فيما اقتحمت قوات عسكرية مستشفى عالية في مدينة الخليل وأطلقت قنابل في أروقته وداخل أقسامه.

وتسبب القصف بوقوع أضرار مادية في المناطق التي تعرضت للقصف، دون إيقاع أي إصابات في صفوف المواطنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إن "دبابات قصف مواقع عسكرية تابعة لمنظمة حماس جنوب قطاع غزة. وذلك ردا على مواصلة إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة من القطاع نحو جنوب البلاد".

وقصفت مدفعية الاحتلال نقطتين لقوات الضبط الميداني "حماة الثغور"، إذ قامت آلية عسكرية متمركزة داخل السياج الأمني، بإطلاق قذيفة، تجاه نقطة تتبع للضبط الميداني، شرقي بلدة الفخاري.

وتزامن ذلك مع إطلاق نار من آلية إسرائيلية ومن ثم قذيفة، تجاه نقطة أخرى تتبع للضبط الميداني، شرقي مدينة دير البلح.