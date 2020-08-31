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كورونا: تسجيل 69 إصابة جديدة بغزة وإغلاق بلدة برقين

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 10:41

كورونا: تسجيل 69 إصابة جديدة بغزة وإغلاق بلدة برقين
إجراءات مشددة بغزة لمنع تفشي كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شخصت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما أغلق محافظ جنين بلدة برقين 3 أيام عقب تسجيل 21 إصابة بكورونا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين.

أكدت وزارة الصحة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، بأن الإصابات الجديدة المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية 69 حالة، ما يرفع حصيلة الإصابات داخل المجتمع إلى 243.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي حتى اليوم 356 إصابة، منها 280 إصابة نشطة، (243 من المجتمع و37 من العائدين)، بالإضافة 72 حالة متعافي و4 حالة وفيات.

وأشارت الوزارة في ملخصها، أنها "لا زالت تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة مع الطواقم الطبية المختصة".

وأضافت "لا زلنا في مرحلة احتواء الوباء وكسر حلقات تفشيه وهذه المرحلة حساسة وتتطلب منع الحركة إلا للضرورة القصوى ووفق الإجراءات الوقائية المشددة".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، اليوم الإثنين، إنه بالنسبة لقطاع غزة، فإن العينات تؤخذ يوميا، ويتم تزويد نتائجها لنا في الوزارة، مشيرا إلى أن الأعداد في تزايد كبير وعلى مستوى واسع، وليس بمنطقة واحدة.

إلى ذلك، أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، عن إغلاق بلدة برقين غرب جنين بدء من صباح اليوم الإثنين لمدة 3 أيام، وذلك بعد تسجيل 21 إصابة بفيروس كورونا في البلدة.

وأضاف الرجوب، أن الأجهزة الأمنية ستقوم بتنفيذ مقتضيات هذا القرار ومساندة فرق الطب الوقائي لتحديد الخريطة الوبائية للمخالطين وإجراء الفحوص اللازمة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#إصابات كورونا
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#وزارة الصحة

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