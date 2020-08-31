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مواجهات بالعيسوية ومستوطن يدهس قطيع من الأغنام بالخليل

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 09:29

مواجهات بالعيسوية ومستوطن يدهس قطيع من الأغنام بالخليل
تجدد المواجهات مع الاحتلال بالعيسوية (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

تجددت في ساعات متأخرة من الليل المواجهات بين الشبان المقدسيين وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة العيسوية وألقت قنابل الغاز تجاه المواطنين فيما رد الشبان باستهداف مركبات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأغلقت قوات الاحتلال، مساء الأحد، بوابة المغاربة ومخارج بلدة سلوان ومنعت المواطنين من التنقل بسياراتهم الأمر الذي تسبب بأزمة سير كبيرة.

وجاء إغلاق الاحتلال للمنطقة بسبب زيارة روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي الأميركي إلى جانب رئيس جمعية "إلعاد" الاستيطانية للمنطقة ولساحة البراق.

كما عمدت قوات الاحتلال إلى فرض مزيد من الغرامات المالية بحق المقدسيين بحجة عدم الالتزام بالإجراءات المرافقة لحالة الطوارئ.

وفي محافظة الخليل، أقدم مستوطن، مساء الأحد، على دهس قطيع من الأغنام، بالقرب من بلدة يطا.

وقال المواطن عايد الشواهين الذي يعمل راعيا إن أحد المستوطنين من مستوطنة ماعون القريبة من يطا هاجمه بسيارته وحاول دهسه مع قطيع من الأغنام الذي يملكه.

وذكر الشواهين بأنه نجا من الدهس، لكن رأسان من الأغنام نفقا وأصيب ما لا يقل عن 10 أخرى قبل أن يلوذ المستوطن بالفرار.

وخلال الأسابيع الأخيرة هاجم مستوطنو مستوطنة ماعون أهالي قرية التوانه إلى الجنوب الغربي من يطا.

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