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650 أمر هدم بالقدس: شقيقان يهدمان منزلهما بضغط من الاحتلال

تاريخ النشر: 31/08/2020 - 12:21

650 أمر هدم بالقدس: شقيقان يهدمان منزلهما بضغط من الاحتلال
عائلة الرازم تهدم منزلها ذاتيا (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أجبرت بلدية الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، اليوم الإثنين، شقيقين من بلدة بيت حنينا على هدم منزلهما ذاتيا بحجة البناء دون ترخيص.

وأصدرت سلطات الاحتلال منذ بداية العام الجاري نحو 650 أمر هدم إداري وقضائي لمنازل ومنشآت لمقدسيين، منها ما هو محدد المدة للهدم وآخر غير محدد.

وأفاد الشقيقان عبد السلام وعدي الرازم أنهما شرعا بهدم شقتيهما الساعة العاشرة من صباح اليوم. بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، بحجة عدم الترخيص.

واضطرت العائلة إلى هدم منزلها ذاتيا باستخدام جرافة خشية من تغريمها عشرات آلاف الشواقل فيما لو نفذت قوات الاحتلال عملية الهدم.

وتعيش بلدة بيت حنينا معاناة مستمرة بسبب إجراءات الاحتلال، التي طالت جميع مناحي الحياة، إلى جانب مصادرة مساحات واسعة من أراضي المواطنين لصالح الاستيطان.

وقسم جدار الفصل العنصري بيت حنينا من الشمال إلى الجنوب، وفصل أراضيها في الغرب، لتبقى وحيدة، وليحيط الجدار بالبلدة القديمة من ثلاث جهات، مما أدى لخسارة الكثير من سكان البلدة القديمة لتجارتهم ووظائفهم.

وأمس الأحد، أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي خالد محمود بشير على هدم منزله بيديه، في حي بشير ببلدة جبل المكبر جنوب القدس المحتلة، بدعوى عدم الترخيص.

ومن بين هذه الإجراءات، هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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#بيت حنينا

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