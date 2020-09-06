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الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و632 إصابة كورونا جديدة

تاريخ النشر: 06/09/2020 - 14:44

الصحة الفلسطينية: 5 وفيات و632 إصابة كورونا جديدة
غزة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، 5 حالات وفاة بفيروس كورونا و632 إصابة جديدة و341 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، أن "حالات الوفاة سجلت لمواطنين من قطاع غزة (36 عاما و55 عاما)، ومواطنين اثنين أحدهما من بيت لحم (67 عاما)، والآخر من محافظة الخليل (75 عاما)".

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (132)، محافظة نابلس (31)، محافظة بيت لحم (47)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (50)، جنين (6)، أريحا والأغوار (10)، طوباس (8)، طولكرم (21)، قطاع غزة (162)، ضواحي القدس (42)، مدينة القدس (80)".

وأوضح البيان أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة قلقيلية (33)، أريحا والأغوار (99)، محافظة الخليل (45)، محافظة جنين (4)، محافظة سلفيت (1)، مدينة القدس (159)".

ولفتت الكيلة إلى أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بلغت 67.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 32%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، قالت الكيلة إن "هناك 31 مصابا يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

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