الصحة الفلسطينية: 3 حالات وفاة و789 إصابة كورونا جديدة

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، 3 حالات وفاة بفيروس كورونا و789 إصابة جديدة و581 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد إجراء 5328 فحصًا في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضحت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في بيان صحافي، أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بلغت 67.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 31.9%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات".

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، أن "حالات الوفاة سجلت لمواطن من قطاع غزة، ومواطن (55 عامًا) من محافظة نابلس، ومواطن (37 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل".

وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (162)، محافظة نابلس (39)، محافظة بيت لحم (41)، محافظة قلقيلية (27)، محافظة رام الله والبيرة (69)، جنين (15)، أريحا والأغوار (26)، طوباس (14)، طولكرم (16)، سلفيت (7)، قطاع غزة (182)، ضواحي القدس (54)، مدينة القدس (137)".

وتابعت أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (382)، محافظة جنين (5)، محافظة سلفيت (9)، محافظة طولكرم (16)، محافظة نابلس (15)، مدينة القدس (154)".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 32 مريضًا في غرف العناية المكثفة، بينهم 5 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.